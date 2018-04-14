МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

Москва, 14 апреля. Министр обороны Сергей Шойгу регулярно докладывает всю оперативную обстановку, касающуюся удара США по Сирии, главнокомандующему Вооруженных сил РФ президенту Владимиру Путину. Такое заявление сделали в пресс-службе Минобороны РФ.

«Министр обороны России Сергей Шойгу докладывает всю оперативную обстановку по Сирии президенту России Владимиру Путину», — указано в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Сегодня ночью корабли ВМС США, а также авиация США и союзников — Великобритании и Франции — нанесли массированный ракетный удар по объектам в Сирии. Поводом для удара, приказ о нанесении которого отдал президент США Дональд Трамп, стали сообщения об атаке с использованием химоружия в городе Дума, не подтвержденные ничем, кроме видеозаписи, сделанной сирийскими «Белыми касками». В Минобороны РФ заявили, что располагают доказательствами того, что видеозапись «последствий химической атаки» в Думе является постановкой, сделанной с целью оправдать удары по Сирии.

Целями ударов США в Сирии стали военные объекты, а также объекты химического производства. Российские военные объекты не были затронуты атакой.