Минобороны РФ сообщило о 100 ракетах, выпущенных по Сирии

Москва, 14 апреля. Минобороны России сообщило, что США, Франция и Великобритания выпустили более 100 крылатых ракет класса «воздух – земля» по военным и гражданским объектам на территории Сирии.

Отмечается, что сирийским ПВО удалось сбить большую часть ракет на подлете к целям.

«В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», — заявили в силовом ведомстве.

Эти комплексы были произведены более 30 лет назад в СССР.

По информации МО РФ, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, американскими стратегическими бомбардировщиками В-1В из района Эт-Танф, а также тактической авиацией над акваторией Средиземного моря.

Подразделения ПВО России не использовались для отражения ракетного удара, говорится в сообщении.

Напомним, что 13 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести удар по объектам в Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума. Москва представляла доказательства того, что инцидент в Думе был срежиссированной Западом постановкой, а предоставленное «Белыми касками» видео сделано для того, чтобы создать информационный вброс и оправдать силовое воздействие на САР.