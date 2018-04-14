События недели: дайджест главных новостей России

«Светлой» принято называть пасхальную неделю. Впрочем, уходящая седмица была одинаково щедра на цветные яйца, белые пятна и темные истории. О самом главном для России расскажем в этом выпуске. На ФАН-ТВ итоговый дайджест новостей.

Православный мир отметил праздник Воскресения Христова. В минувшее воскресенье жителей нашей страны поздравляли главы российского государства и русской православной церкви. Патриарх Кирилл провел праздничное богослужение в Храме Христа Спасителя. По традиции посетил службу и президент Владимир Путин.

А в среду российский лидер принимал верительные грамоты от послов 17 стран. Встреча прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Среди гостей были представители Австрии, Италии, Черногории и ряда других государств. Новые главы дипмиссий будут работать в России вместо своих высланных предшественников.

Премьер-министр РФ представил в Государственной Думе результаты работы правительства с 2012 года. В ходе презентации отчета Дмитрий Медведев заявил, что Россия справится с давлением новых санкций США и, вообще, обратит их на пользу собственной экономики. Кроме того, в 2018 году будет выделено свыше 136 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам. А с 1 мая подрастет МРОТ, минимальный размер оплаты труда составит 11 тысяч 163 рубля.

В Генпрокуратуре РФ связали дела бывших российских подданных, в разное время эмигрировавших в Великобританию. Скрипаль, Березовский, Литвиненко — один сценарий на троих. К такому выводу пришла Генпрокуратура России. Заместитель главы ведомства Саак Карапетян отметил, что инцидент в Солсбери раскручивается британскими властями так же, как в 2003 году история о мнимом покушении на Бориса Березовского. В ноябре 2006-го аналогично интерпретировалась смерть Александра Литвиненко. Во всех случаях Лондон голословно обвинил российские спецслужбы в использовании химических веществ на территории Великобритании.

Российские журналисты были ранены в Сирии. Трое наших коллег: корреспондент НТВ и операторы телеканалов «Россия-1» и «Звезда», попали под обстрел. Неизвестные атаковали автобус с журналистами, которые возвращались на базу после съемок сюжетов о Восточной Гуте. Впрочем, россиянам удалось отделаться легкими травмами, их жизни вне опасности.

Куда плачевнее обернулось транспортное происшествие на севере Крыма. Пять человек погибли и еще семь пострадали в результате столкновения электропоезда и микроавтобуса на железнодорожном переезде у села Суворово. Как сообщили в МЧС, среди погибших и пострадавших в аварии, к счастью, не оказалось детей.

В Вологодской области произошла другая крупная авария. ДТП случилось 13 апреля в Череповецком районе, там столкнулись фура и микроавтобус. Результатом стала гибель семерых человек, в том числе — одного ребенка. По предварительной версии, виновником стал водитель фуры, выехавший на встречную полосу. Следственный комитет возбудил по факту ДТП уголовное дело. Губернатор области Олег Кувшинников объявил 14 апреля днем траура.

Владимир Путин посетил реконструированный павильон «Космос» на ВДНХ. Осуществить стыковку с модулем орбитальной станции — что может быть проще? Именно это, хоть и на симуляторе, в День Космонавтики сделал Владимир Путин. 12 апреля президент побывал в реконструированном историческом павильоне «Космос» на ВДНХ, где встретился с действующими сотрудниками и ветеранами отрасли, поздравил их с профессиональным праздником и рассказал о реализации лунной программы.

Позже на этой неделе глава российского государства поручил правительству РФ разработать меры, направленные на усиление ответственности за нападение на врачей во время исполнения ими профессиональных обязанностей. Утоняется, что соответствующее распоряжение главы государства содержится в числе поручений, подготовленных по итогам встречи с представителями сферы отечественного здравоохранения, состоявшейся в Санкт-Петербурге 16 марта. Ранее сообщалось о других результатах этой встречи, в частности, о выделении 10 миллиардов рублей на переоснащении детских медицинских учреждений.

Курс доллара на этой неделе, впервые с декабря 2016 года, преодолел планку в 63 рубля, а евро — превысил 78. Причиной падения отечественной валюты могло стать ощутимое обострение геополитических кризисов: инвесторы на таком фоне уходят из рублевых активов. К концу недели курсы снизились. Доллар сейчас стоит около 62 рублей, за евро дают чуть менее 76 с половиной.

И напоследок — будьте бдительны! Открыт сезон охоты на людей. Роспотребнадзор предупреждает о начале периода активности клещей. В зоне наибольшего риска в этом году окажутся Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы. Впрочем, опасности легко избежать, если соблюдать простые правила: выезжая на природу необходимо надевать свободные, максимально закрывающие тело вещи; использовать защитные средства для обработки одежды; осматривать кожу и шерсть домашних питомцев после уличной прогулки.