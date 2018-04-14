Иран решительно осудил агрессию стран Запада в Сирии

Тегеран, 14 апреля. Министерство иностранных дел Ирана решительно осуждает удар стран Запада по Сирии, передает телеканал Al Manar.

«Министерство иностранных дел Ирана осуждает тройную агрессию по Сирии и предупреждает о последствиях для региона», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Запад осуществил удар по САР из-за поражения террористов.

Напомним, что 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести «точечные удары» по территории сирийской республики. Соответствующее решение было принято в ответ на якобы имевшую место химатаку в города Дума. К США присоединились Великобритания и Франция.

Отметим, что Москва представляла неоспоримые доказательства того, что инцидент в Думе был срежиссированной Западом постановкой.

Как сообщили корреспонденты Федерального агентства новостей, находящиеся в данный момент в Сирии, сирийским ПВО удалось перехватить более 20 ракет, выпущенных западной коалицией.