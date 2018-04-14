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США совершили в Сирии военное преступление – депутат Госдумы
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    США совершили в Сирии военное преступление – депутат Госдумы

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    США совершили в Сирии военное преступление – депутат Госдумы

    Москва, 14 апреля. США и их союзники, нанесшие в ночь на субботу удары по Сирии, совершили военное преступление, которое должно быть осуждено всем мировым сообществом, заявил в субботу первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

    «Военное преступление совершили и тот, кто отдал приказ о нанесении ракетных ударов, и те, которые непосредственно выполняли этот преступный приказ. Эти преступные действия должно осудить все мировое сообщество», — сообщил он РИА Новости.

    Красов подчеркнул, что возглавляемая США коалиция действовала без резолюции Совета безопасности ООН. Таким образом, по словам депутата, удары по Сирии являются не просто актом вооруженной агрессии, а военным преступлением.

    «Исключительная страна со своими исключительными союзниками совершила не просто акт вооруженной агрессии против суверенного государства, которое уже в течение нескольких лет ведет кровопролитную борьбу с международным терроризмом <…>, а совершили военное преступление», — отметил Красов.

    США совершили в Сирии военное преступление – депутат Госдумы

    Напомним, в ночь на субботу США совместно с Францией и Великобританией нанесли удары по объектам на территории САР. Как сообщало Минобороны, всего коалиция выпустила по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Большая их часть была отражена сирийской системой ПВО.

    Возглавляемая США коалиция заявляет, что удары по Сирии были нанесены в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия Дамаском в сирийском городе Дума. Москва неоднократно подчеркивала, что обвинения в адрес сирийского правительства являются голословными, представленное «Белыми касками» видео – постановка, цель информационного вброса – оправдать силовое воздействие на САР.

    Автор: Василий Котов
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