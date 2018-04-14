Меню
Новости Сирии
Сирия справилась с угрозой и перехватила две трети ракет коалиции США – Джабаров
Общество
Ручки дверей стянули тросиком: СК раскрыл новые подробности пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия справилась с угрозой и перехватила две трети ракет коалиции США – Джабаров

    4340

    Сирия справилась с угрозой и перехватила две трети ракет коалиции США – Джабаров

    Москва, 14 апреля. Армия Сирии успешно справилась с угрозой и отразила две трети ракет, выпущенных по ее территории возглавляемой США международной коалицией, заявил в субботу первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

    «Думаю, что сирийская армия хорошо показала себя. Погибших нет, есть только раненые. Надеюсь, что сирийские ПВО справились — чуть ли не две трети ракет смогли перехватить», — сообщил он РИА Новости.

    Напомним, в ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии. Как сообщало Минобороны РФ, всего по САР было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Большая их часть была перехвачена сирийскими системами ПВО. Так, в Хомсе, как передавал корреспондент ФАН, были перехвачены все ракеты.

    Удары коалиции были произведены в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в которой Запад голословно обвинил Дамаск. Москва неоднократно отмечала, что доказательств «химатаки» нет, представленное сирийскими «Белыми касками» видео – постановка, а обвинения в адрес сирийского правительства являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР.

    Сирия справилась с угрозой и перехватила две трети ракет коалиции США – Джабаров

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    МО РФ: Шойгу докладывает Путину всю оперативную обстановку по удару США по Сирии

    9:25   14 Апреля 2018
    3898
    Сирия: жители Дамаска собрались на площади, чтобы поддержать Асада и армию

    Сирия: жители Дамаска собрались на площади, чтобы поддержать Асада и армию

    7:39   14 Апреля 2018
    4344
    Сирия: сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции

    Сирия: сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции

    6:43   14 Апреля 2018
    29621
    США и коалиция нанесли удар по Сирии: подробности

    США и коалиция нанесли удар по Сирии: подробности

    5:47   14 Апреля 2018
    42678