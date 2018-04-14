Сирия справилась с угрозой и перехватила две трети ракет коалиции США – Джабаров

Москва, 14 апреля. Армия Сирии успешно справилась с угрозой и отразила две трети ракет, выпущенных по ее территории возглавляемой США международной коалицией, заявил в субботу первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Думаю, что сирийская армия хорошо показала себя. Погибших нет, есть только раненые. Надеюсь, что сирийские ПВО справились — чуть ли не две трети ракет смогли перехватить», — сообщил он РИА Новости.

Напомним, в ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии. Как сообщало Минобороны РФ, всего по САР было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Большая их часть была перехвачена сирийскими системами ПВО. Так, в Хомсе, как передавал корреспондент ФАН, были перехвачены все ракеты.

Удары коалиции были произведены в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в которой Запад голословно обвинил Дамаск. Москва неоднократно отмечала, что доказательств «химатаки» нет, представленное сирийскими «Белыми касками» видео – постановка, а обвинения в адрес сирийского правительства являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР.