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США назвали цели ударов по Сирии
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    США назвали цели ударов по Сирии

      /  Обновлено: 
    1994

    США назвали цели ударов по Сирии
    Вашингтон, 14 апреля. США назвали цели ракетных ударов по Сирии. Целями стали три объекта, все они, как заявляют в командовании Штатов, якобы связаны с «химическими программами сирийского режима». Так, первый удар был нанесен по исследовательскому центру в Дамаске, второй целью стал военный склад к западу от Хомса и третий — командный пункт под Хомсом.

    О целях ударов заявил Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов США. Кроме того, он сообщил, что Россию об атаках заранее не уведомляли.

    В Минобороны РФ сообщили, что США и союзники выпустили по территории Сирии более 100 ракет, противовоздушный бой вела сирийская ПВО и значительная часть их была сбита при подлете к целям.

    Отметим, что о подготовке провокации с использованием химоружия Генштаб ВС РФ предупредил еще 13 марта. Целью инсценировки, как подчеркивали российские военные,является оправдание нанесение ударов извне и выгораживание боевиков.

    О нанесении ударов лично заявил Дональд Трамп, затем атаку подтвердили британский премьер Тереза Мэй и власти Франции.

    Карта военных действий в Сирии

    Автор: Ярослава Замысловатова
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