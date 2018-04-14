Косачев: Ударами по Сирии коалиция США пытается помешать миссии ОЗХО в Думе

Москва, 14 апреля. Ударами по Сирии возглавляемая США коалиция с высокой долей вероятности пытается помешать миссии Организации по запрещению химического оружия в сирийском городе Дума, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Это, с высокой степенью вероятности, попытка создать сложности для миссии ОЗХО, как раз сегодня начинающей свою работу в сирийской Думе, или вообще сорвать ее», — сообщил он ТАСС.

Косачев подчеркнул, что удары США являются вопиющим нарушением международного права и атакой на суверенное государство. В то же время сенатор призвал не давать поспешных эмоциональных оценок произошедшему и дождаться заключения военных специалистов, работающих на месте.

Напомним, в ночь на субботу возглавляемая США коалиция нанесла удары по объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в городе Дума,в которой Запад голословно обвинил Дамаск.

Москва подчеркивала, что доказательств «химатаки» нет, представленное сирийскими «Белыми касками» видео – постановка, а обвинения в адрес сирийского правительства являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР.

По сообщениям Минобороны, всего коалицией по территории Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Как передавал корреспондент ФАН, ракеты были перехвачены сирийской системой ПВО.