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«Некрасиво и глупо»: в Совфеде прокомментировали поддержку ударов по Сирии странами Запада
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    «Некрасиво и глупо»: в Совфеде прокомментировали поддержку ударов по Сирии странами Запада

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    «Некрасиво и глупо»: в Совфеде прокомментировали поддержку ударов по Сирии странами Запада

    Москва, 14 апреля. Заявления руководства целого ряда западных стран, которые поддержали акт агрессии Соединенных Штатов и их союзников против Сирии, ставят их в некрасивое и глупое положение. Такое заявление сделал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей российский сенатор Сергей Цеков.

    «Вообще, в этой ситуации очень некрасиво, очень глупо, выглядят вот эти все руководители стран, которые организовали эту агрессию и те, которые буквально с порога делают заявления о поддержке», — отметил член Совфеда.

    «Некрасиво и глупо»: в Совфеде прокомментировали поддержку ударов по Сирии странами Запада

    Цеков подчеркнул, что в основном о поддержке удара по Сирии заявили страны англо-саксонского мира — которые, действуя солидарно, не заботятся об объективности своих высказываний и действий.

    «Самый главный их начальник принял решение, они его теперь будут безоговорочно поддерживать — это в частности свидетельствует, что никакой объективности в расследовании не будет, — признал Цеков. — Вот они так хотят — по нашей русской пословице «потому что хочется мне кушать» — вот они поэтому так и действуют».

    Напомним, поводом для ракетного удара по Сирии стала якобы имевшая место химатака в Восточной Гуте, ответственность за которую Вашингтон возложил на Дамаск. Между тем, Минобороны РФ объявило, что видеозапись, остающаяся единственным доказательством того, что химатака в принципе была, является постановкой сирийских «Белых касок». При этом удар по Сирии был нанесен в тот день, когда туда должна была прибыть комиссия ОЗХО, которая должна была подтвердить или опровергнуть факт химатаки в рамках расследования.

    «Некрасиво и глупо»: в Совфеде прокомментировали поддержку ударов по Сирии странами Запада

    Автор: Валентин Меликов
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