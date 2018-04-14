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Сенатор Цеков: США нанесли удар по Сирии, постаравшись избежать конфронтации с РФ
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    Сенатор Цеков: США нанесли удар по Сирии, постаравшись избежать конфронтации с РФ

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    Сенатор Цеков: США нанесли удар по Сирии, постаравшись избежать конфронтации с РФ

    Москва, 14 апреля. В ходе нанесения массированного ракетного удара по Сирии американские военные явно старались не задеть российских объектов на сирийской земле. Об этом заявил член Совфеда РФ Сергей Цеков в комментарии для Федерального агентства новостей.

    Российский сенатор отметил, что ракетные удары по Сирии наносились с осторожностью, несмотря на крайней воинственную риторику США в отношении России.

    «Что можно отметить — много очень наговорив в предварительный период они, безусловно, сделали все для того, чтобы не допустить конфликта с Российской Федерацией, — отметил Цеков. — По тем данным, которые известны на сегодняшний момент: они не допустили бомбежки объектов, которые находятся под контролем или в зоне ответственности противовоздушной обороны России. Они в общем-то сделали все для того, чтобы нанести удар, и в то же самое время избежать эскалации конфликта с Россией».

    Сенатор Цеков: США нанесли удар по Сирии, постаравшись избежать конфронтации с РФ

    Цеков отметил, что средства ПВО Сирии — которые «на несколько порядков» слабее тех возможностей, которыми располагают США, Великобритания и Франция — сумели достойно встретить удар противника и сбить значительную часть ракет, выпущенных коалицией США.

    Напомним, поводом для ракетной атаки стали обвинения в адрес Дамаска в применении химоружия. Президент Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии, не дожидаясь ни результатов расследования комиссии ОЗХО в Сирии, ни санкции конгресса США на применение военной силы.

    Автор: Валентин Меликов
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