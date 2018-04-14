В сенате США заявили, что удар Трампа по Сирии может привести мир к ядерной войне

Вашингтон, 14 апреля. Необдуманные действия президента США Дональда Трампа, который отдал приказ о нанесении массированного ракетного удара по объектам в Сирии, несут риск эскалации, который способен довести мир до ядерного конфликта. Такое заявление сделал американский сенатор Ричард Блэк, выступивший с критикой решения президента США.

По словам сенатора, действия западной коалиции в Сирии являются неоправданным актом агрессии против суверенного государства.

«США провели сегодня ночью жестокую атаку на Сирию. Все новые и новые необдуманные действия рискуют привести к эскалации до ядерной войны», — заявил Блэк.

Напомним, в ночь на субботу силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии, выпустив более 120 крылатых ракет по различным военным объектам, а также объектам химической промышленности. Значительная часть выпущенных ракет была перехвачена ПВО Сирии, в зоне ответственности российских ПВО ни одна атака не производилась.

Поводом для ракетной атаки стали обвинения в адрес Дамаска, который якобы применил «химическое оружие» в городе Дума — при этом, отдавая приказ об атаке, президент Трамп не стал ждать результатов расследования прибывшей в Сирию комиссии ОЗХО. В Минобороны РФ объявили видеозапись «последствий газовой атаки» в Думе постановкой, сделанной для того, чтобы оправдать удары коалиции по Сирии.