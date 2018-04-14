 Сенаторы США признали удар Трампа по Сирии «незаконным и несанкционированным»

Вашингтон, 14 апреля. Целый ряд американских политиков назвал «незаконным и несанкционированным» массированный ракетный удар, нанесенный коалицией США по объектам в Сирии. Сенаторы подчеркивают, что президент Дональд Трамп не имел права на военные действия против Сирии без одобрения конгресса.

Против решения Трампа выступил сенатор Берни Сандерс, который подчеркнул, что неясно, как могут незаконные действия Трампа помочь в борьбе против использования химического оружия.

«На конгресс, а не президента, возложена конституцией ответственность за осуществление военных действий. Международное сообщество обязано поддерживать запрещение химического оружия, однако неясно, как незаконные и несанкционированные удары Трампа по Сирии могут достичь этой цели», — написал Сандерс на своей странице Twitter.

It is Congress, not the president, which has the constitutional responsibility for making war. The international community must uphold the prohibition against the use of chemical weapons, but it is unclear how Trump's illegal and unauthorized strikes on Syria achieve that goal. https://t.co/ps2HMIXZKu — Bernie Sanders (@SenSanders) April 14, 2018

Напомним, поводом для ракетной атаки стали сообщения о якобы применении Дамаском химического оружия в городе Дума — при этом единственным доказательством химической атаки является видеозапись, сделанная сирийским «Белыми касками» — в Минобороны РФ заявили, что располагают доказательствами того, что эта запись является постановкой. Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара, не дожидаясь выводов комиссии ОЗХО, прибывшей в Сирию.