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Сенаторы США признали удар Трампа по Сирии «незаконным и несанкционированным»
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    Сенаторы США признали удар Трампа по Сирии «незаконным и несанкционированным»

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    Сенаторы США признали удар Трампа по Сирии «незаконным и несанкционированным»

    Вашингтон, 14 апреля. Целый ряд американских политиков назвал «незаконным и несанкционированным» массированный ракетный удар, нанесенный коалицией США по объектам в Сирии. Сенаторы подчеркивают, что президент Дональд Трамп не имел права на военные действия против Сирии без одобрения конгресса.

    Против решения Трампа выступил сенатор Берни Сандерс, который подчеркнул, что неясно, как могут незаконные действия Трампа помочь в борьбе против использования химического оружия.

    «На конгресс, а не президента, возложена конституцией ответственность за осуществление военных действий. Международное сообщество обязано поддерживать запрещение химического оружия, однако неясно, как незаконные и несанкционированные удары Трампа по Сирии могут достичь этой цели», — написал Сандерс на своей странице Twitter.

     Сенаторы США признали удар Трампа по Сирии «незаконным и несанкционированным»

    Напомним, поводом для ракетной атаки стали сообщения о якобы применении Дамаском химического оружия в городе Дума — при этом единственным доказательством химической атаки является видеозапись, сделанная сирийским «Белыми касками» — в Минобороны РФ заявили, что располагают доказательствами того, что эта запись является постановкой. Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара, не дожидаясь выводов комиссии ОЗХО, прибывшей в Сирию.

    Сенаторы США признали удар Трампа по Сирии «незаконным и несанкционированным»

    Автор: Валентин Меликов
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