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В Совфеде сообщили, что прямого военного противостояния России и США в Сирии нет
Новости Сирии
Косачев: Ударами по Сирии коалиция США пытается помешать миссии ОЗХО в Думе
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    В Совфеде сообщили, что прямого военного противостояния России и США в Сирии нет

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    В Совфеде сообщили, что прямого военного противостояния России и США в Сирии нет

    Москва, 14 апреля. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал удары коалиции по Сирии, заявив, что прямого военного конфликта между США и Россией в Сирии нет.

    Запад в ходе ракетной атаки постарался не задеть военные базы РФ, пояснил он в комментарии РИА Новости. По мнению сенатора, США, Британия и Франция «действуют в Сирии как преступная банда, уничтожающая свои улики, в том числе по фальсификации химатаки».

    Напомним, о подгтовке провокации в Сирии Генштаб ВС РФ предупреждал еще 13 марта. 7 апреля оппозиционные властям Сирии СМИ распространили сообщения о якобы химатаке в Думе. США и ряд стран Запада тут же обвинили в применении запрещенного вооружения Дамаск, пообещав ракетный удар.

    Сегодня ночью коалиция нанесла удар. Сирийская ПВО вела противовоздушный бой, значительная часть ракет была сбита при подлете к целям, сообщили в Минобороны РФ. Известно, что ракеты попали, в частности, в склады сирийской армии в Хомсе.

    Появились данные о пострадавших мирных жителях. По различным данным, были ранены от трех до шести человек.

    Карта военных действий в Сирии

     

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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