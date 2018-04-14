В Совфеде сообщили, что прямого военного противостояния России и США в Сирии нет

Москва, 14 апреля. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал удары коалиции по Сирии, заявив, что прямого военного конфликта между США и Россией в Сирии нет.

Запад в ходе ракетной атаки постарался не задеть военные базы РФ, пояснил он в комментарии РИА Новости. По мнению сенатора, США, Британия и Франция «действуют в Сирии как преступная банда, уничтожающая свои улики, в том числе по фальсификации химатаки».

Напомним, о подгтовке провокации в Сирии Генштаб ВС РФ предупреждал еще 13 марта. 7 апреля оппозиционные властям Сирии СМИ распространили сообщения о якобы химатаке в Думе. США и ряд стран Запада тут же обвинили в применении запрещенного вооружения Дамаск, пообещав ракетный удар.

Сегодня ночью коалиция нанесла удар. Сирийская ПВО вела противовоздушный бой, значительная часть ракет была сбита при подлете к целям, сообщили в Минобороны РФ. Известно, что ракеты попали, в частности, в склады сирийской армии в Хомсе.

Появились данные о пострадавших мирных жителях. По различным данным, были ранены от трех до шести человек.