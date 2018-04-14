Правительственный квартал Дамаска и президентский дворец не пострадали при ударе коалиции по Сирии

Дамаск,14 апреля. Правительственный квартал Дамаска и президентский дворец не пострадали в результате ракетного удара США и союзников по Сирии.

По данным корреспондента ФАН, разрушений в Абу-Рамиане не наблюдается. В центре столицы Сирии были слышны взрывы, но сейчас обстановка спокойная. Начал ходить транспорт.

Напомним, удары по Сирии коалиция США нанесла ночью 14 апреля. Сирийская ПВО вела противоздушный бой и значительная часть ракет была сбита при подлете к целям. Об этом сообщили сегодня в Минобороны России.

Известно, что при ракеты поразили склады сирийской армии в Хомсе. Появились данные о пострадавших мирных жителях. По различным данным, ранения получили от трех до шести человек.

О нанесении ударов заявил лично Дональд Трамп, затем о нанесении ударов заявила британский премьер Тереза Мэй, и власти Франции. Россию об атаке заранее не уведомили.