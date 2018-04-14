МО РФ: В отражении удара США по Сирии использовались средства ПВО, произведенные в СССР

Москва, 14 апреля. В отражении удара возглавляемой США коалиции по Сирии использовались сирийские средства, произведенные в СССР более 30 лет назад, сообщает в субботу Минобороны РФ. В частности, речь идет о средствах ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат».

«В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на субботу возглавляемая США коалиция нанесла удары по объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в которой Запад голословно обвинил Дамаск.

Москва неоднократно отмечала, что доказательств «химатаки» нет, представленное сирийскими «Белыми касками» видео – постановка, а обвинения в адрес сирийского правительства являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР.

Как передавал корреспондент ФАН, ракеты коалиции были перехвачены системой ПВО. По сообщениям сирийского государственного телевидения, в результате атаки в Хомсе ранения получили три человека. Всего возглавляемая США коалиция выпустила по САР более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», уточняло Минобороны РФ.