В Совфеде РФ заявили, что ударив по Сирии, США выступили как союзники ИГИЛ

Москва, 14 апреля. Осуществив внезапный массированный ракетный удар по объектам в Сирии, Вооруженные силы США фактически оказали серьезную поддержку террористам запрещенного в России «Исламского государства»1, а также других террористических группировок, действующих против правительства Сирии. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Атаковав Сирию, коалиция США, безо всякого сомнения, совершила акт агрессии против суверенного государства, особо подчеркнул Цеков. При этом такие действия играют на руку террористам.

«С учетом той ситуации, которая складывается в Сирии, с учетом тех успехов, которые достигла Сирия в борьбе с ИГИЛ1 — с террористами, с международными террористами — фактически подобными действиями Соединенные Штаты Америки в данном случае выступили как союзники ИГИЛ», — объявил Цеков.

Напомним, в ходе массированной ракетной атаки силы США, Великобритании и Франции выпустили по объектам в Сирии более 120 крылатых ракет — значительная их часть была перехвачена сирийскими ПВО, однако немало достигли своих целей, которыми стали военные объекты и объекты химического производства в стране.

При этом поводом для атаки стали неподтвержденные ничем, кроме видеозаписи, сделанной сирийскими «Белыми касками», на которой якобы изображены последствия химической атаки в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара, не дожидаясь выводов расследования прибывшей в Сирию комиссии ОЗХО.

1 Организация запрещена на территории РФ.