Сирия: МО РФ сообщило, откуда были нанесены удары коалиции США

Москва, 14 апреля. Возглавляемая Вашингтоном коалиция нанесла удары по Сирии с двух кораблей США из Красного моря, также использовались тактическая авиация над Средиземным морем и бомбардировщики B-1B из района Ат-Танфа, сообщает в субботу Минобороны РФ.

В ночь на субботу возглавляемая США коалиция нанесла удары по объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в которой Запад голословно обвинил Дамаск.

Москва подчеркивала, что доказательств «химатаки» нет, представленное сирийскими «Белыми касками» видео – постановка, а обвинения в адрес сирийского правительства являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР.

Как передавал корреспондент ФАН, ракеты, выпущенные по САР, были перехвачены системой ПВО. В Хомсе, по сообщениям сирийского государственного телевидения, в результате атаки ранения получили три человека.