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Сирия: МО РФ сообщило, откуда были нанесены удары коалиции США
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    Сирия: МО РФ сообщило, откуда были нанесены удары коалиции США

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    Сирия: МО РФ сообщило, откуда были нанесены удары коалиции США

    Москва, 14 апреля. Возглавляемая Вашингтоном коалиция нанесла удары по Сирии с двух кораблей США из Красного моря, также использовались тактическая авиация над Средиземным морем и бомбардировщики B-1B из района Ат-Танфа, сообщает в субботу Минобороны РФ.

    В ночь на субботу возглавляемая США коалиция нанесла удары по объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в которой Запад голословно обвинил Дамаск.

    Москва подчеркивала, что доказательств «химатаки» нет, представленное сирийскими «Белыми касками» видео – постановка, а обвинения в адрес сирийского правительства являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР.

    Как передавал корреспондент ФАН, ракеты, выпущенные по САР, были перехвачены системой ПВО. В Хомсе, по сообщениям сирийского государственного телевидения, в результате атаки ранения получили три человека.

    Сирия: МО РФ сообщило, откуда были нанесены удары коалиции США

    Автор: Василий Котов
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