Сирия: США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по САР – МО РФ

Москва, 14 апреля. США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля» по объектам на территории Сирии, сообщает в субботу Минобороны РФ.

«По военным и гражданским объектам САР воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции и было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на субботу возглавляемая США коалиция нанесла удары по объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в которой Запад голословно обвинил Дамаск.

Москва подчеркивала, что доказательств «химатаки» нет, представленное сирийскими «Белыми касками» видео – постановка, а обвинения в адрес сирийского правительства являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР. Как передавал корреспондент ФАН, ракеты, выпущенные по САР, были перехвачены системой ПВО.