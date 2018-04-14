Значительная часть ракет США была сбита ПВО Сирии во время удара — МО РФ

Москва, 14 апреля. Значительная часть ракет, запущенных силами США в Средиземном море, не достигла целей на территории Сирии, сообщили в Минобороны РФ. Сирийская система ПВО эффективно вела противовоздушный бой и значительная часть ракет была сбита на подлете к целям, уточнили в Минобороны.

Как указали в российском военном ведомстве, по Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет.

«Сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса «воздух-земля» были сбиты на подлете к целям», — сообщили в министерстве.

Удары наносились с двух ракетных эсминцев ВМС США в Красном море, а также тактической авиацией США и стратегическими бомбардировщиками B-1B.

Напомним, поводом для ударов стали сообщения о химической атаке в городе Дума в Восточной Гуте — президент США Дональд Трамп возложил ответственность за «химатаку» на Дамаск и отдал приказ о военном ответе Сирии. Минобороны РФ представило доказательства того, что видеозапись «последствий химической атаки в Восточной Гуте» является постановкой, призванной оправдать удары по Сирии.