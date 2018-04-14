14 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США, Франция и Великобритания атаковали Сирию

США, Франция и Великобритания провели совместную атаку по Сирии Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии. Пару часов назад вооруженные силы Штатов, Великобритании и Франции завершили совместную атаку по объектам вблизи Дамаска. Взрывы от авиаударов было слышно в районе аэропорта и научно-исследовательского центра, информирует источник. Сообщается, что правительственные войска Сирии отразили значительную часть атак. В городе Кисва к югу от столицы силы противовоздушной обороны сбили 13 ракет противника. Дональд Трамп заявил, что военный ответ сирийским властям будет продолжительным. По словам американского главы, операция Соединенных Штатов в Сирии продлится до тех пор, пока Дамаск не прекратит использование химического оружия.

ВСУ обстреляли сотрудников «Луганскводы» во время инспекции наблюдателей ОБСЕ Украинские силовики обстреляли автомобиль предприятия «Лугансквода» в присутствии наблюдателей ОБСЕ, сообщает собственный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. В результате атаки повреждения получила машина, в которой находилась ремонтная бригада. Из-за нарушения режима прекращения огня ремонтно-восстановительные работы были остановлены. Персонал компании «Лугансквода» и наблюдатели представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации, по счастливой случайности, не пострадали.

Губернатор Вологодской области объявил траур по погибшим в ДТП на трассе А114 Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил 14 апреля днем траура. Это решение принято в связи с гибелью семи человек в результате ДТП при участии микроавтобуса и грузовика на трассе Вологда — Новая Ладога. Кувшинников обратился к главам городов и районов с просьбой отменить все праздничные и развлекательные мероприятия. Напомним, авария произошла 13 апреля в Череповецком районе. По предварительной версии виновником стал водитель фуры, выехавший на встречную полосу. Следственный комитет возбудил по факту ДТП уголовное дело.