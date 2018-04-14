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14 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США, Франция и Великобритания атаковали Сирию
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    14 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США, Франция и Великобритания атаковали Сирию

    США, Франция и Великобритания провели совместную атаку по Сирии. ВСУ обстреляли сотрудников «Луганскводы» во время инспекции наблюдателей ОБСЕ. Губернатор Вологодской области объявил траур по погибшим в ДТП на трассе А114.
    8:29 14 Апреля 2018
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    США, Франция и Великобритания провели совместную атаку по Сирии

    14 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США, Франция и Великобритания атаковали Сирию

    Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии. Пару часов назад вооруженные силы Штатов, Великобритании и Франции завершили совместную атаку по объектам вблизи Дамаска. Взрывы от авиаударов было слышно в районе аэропорта и научно-исследовательского центра, информирует источник. Сообщается, что правительственные войска Сирии отразили значительную часть атак. В городе Кисва к югу от столицы силы противовоздушной обороны сбили 13 ракет противника. Дональд Трамп заявил, что военный ответ сирийским властям будет продолжительным. По словам американского главы, операция Соединенных Штатов в Сирии продлится до тех пор, пока Дамаск не прекратит использование химического оружия.

    ВСУ обстреляли сотрудников «Луганскводы» во время инспекции наблюдателей ОБСЕ

    14 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США, Франция и Великобритания атаковали Сирию

    Украинские силовики обстреляли автомобиль предприятия «Лугансквода» в присутствии наблюдателей ОБСЕ, сообщает собственный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. В результате атаки повреждения получила машина, в которой находилась ремонтная бригада. Из-за нарушения режима прекращения огня ремонтно-восстановительные работы были остановлены. Персонал компании «Лугансквода» и наблюдатели представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации, по счастливой случайности, не пострадали.

    Губернатор Вологодской области объявил траур по погибшим в ДТП на трассе А114

    14 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США, Франция и Великобритания атаковали Сирию

    Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил 14 апреля днем траура. Это решение принято в связи с гибелью семи человек в результате ДТП при участии микроавтобуса и грузовика на трассе Вологда — Новая Ладога. Кувшинников обратился к главам городов и районов с просьбой отменить все праздничные и развлекательные мероприятия. Напомним, авария произошла 13 апреля в Череповецком районе. По предварительной версии виновником стал водитель фуры, выехавший на встречную полосу. Следственный комитет возбудил по факту ДТП уголовное дело.

    Путин поручил правительству усилить ответственность за нападение на медиков

    14 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США, Франция и Великобритания атаковали Сирию

    Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры, направленные на усиление ответственности за нападение на врачей во время исполнения ими профессиональных обязанностей. Утоняется, что соответствующее распоряжение главы государства содержится в числе поручений, подготовленных по итогам встречи с представителями сферы отечественного здравоохранения, состоявшейся в Санкт-Петербурге 16 марта. Ранее сообщалось о других результатах этого собрания, в частности, о выделении 10 миллиардов рублей на переоснащение детских медицинских учреждений.
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