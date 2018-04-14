Сирия: три человека пострадали в Хомсе в результате удара США

Москва, 14 апреля. В результате удара США по Сирии в Хомсе на военном объекте пострадали три человека, сообщает сирийское государственное телевидение.

«Ракеты, выпущенные по военному объекту в Хомсе, были сбиты с траектории силами ПВО, в результате ранения получили три человека», — передает телеканал.

Уточняется, что США также нанесли удар по исследовательскому центру в САР. Посмтрадавших нет, однако здание, где находились учебный центр и лаборатории, разрушено. Как подчеркивает государственное телевидение САР, потери исключительно материальные.

Напомним, в ночь на субботу США совместно с Великобританией и Францией нанесли удары по Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, в которой Запад голословно обвинил Дамаск.

Москва подчеркивала, что доказательств «химатаки» нет, представленное сирийскими «Белыми касками» видео – постановка, а обвинения Запада являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР. Как передавал корреспондент ФАН, ракеты, выпущенные по САР, были перехвачены системой ПВО.