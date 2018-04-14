Афины, 14 апреля. Удары по Сирии наносили четыре британских самолета Tornado. Они поднялись в воздух в 03.00 с британской базы Акротири на Кипре.

По данным кипрского государственного телевидения RIK, Tornado нанесли удары по предприятиям вблизи сирийского города Хомс, после чего «вернулись в целости», уточняет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, удар США и союзников по Сирии произошел минувшей ночью. По предварительным данным, есть пострадавшие среди мирных жителей. По различной информации, пострадали от трех до шести человек.

Об ударах лично заявил американский лидер. Нанесение ударов подтвердила и премьер Британии Тереза Мэй, и власти Франции. В Пентагоне заявили, что Россию об ударах заранее не предупреждали.

Российская сторона уже назвала произошедшее актом агрессии, заверив, что без последствий это не останется. Ранее в МИД РФ уже сообщали, что целью сообщений о якобы химатаке 7 апреля в городе Дума является нанесение ударов извне и оправдание террористов. В Минобороны РФ еще 13 марта предупреждали о подготовке провокации с использованием запрещенного оружия.