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Удары по Сирии наносили четыре британских Tornado с базы на Кипре — СМИ
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    Удары по Сирии наносили четыре британских Tornado с базы на Кипре — СМИ

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    Удары по Сирии наносили четыре британских Tornado с базы на Кипре — СМИ

    Афины, 14 апреля. Удары по Сирии наносили четыре британских самолета Tornado. Они поднялись в воздух в 03.00 с британской базы Акротири на Кипре.

    По данным кипрского государственного телевидения RIK, Tornado нанесли удары по предприятиям вблизи сирийского города Хомс, после чего «вернулись в целости», уточняет РИА Новости. 

    Как сообщалось ранее, удар США и союзников по Сирии произошел минувшей ночью. По предварительным данным, есть пострадавшие среди мирных жителей. По различной информации, пострадали от трех до шести человек.

    Удары по Сирии наносили четыре британских Tornado с базы на Кипре — СМИ

    Об ударах лично заявил американский лидер. Нанесение ударов подтвердила и премьер Британии Тереза Мэй, и власти Франции. В Пентагоне заявили, что Россию об ударах заранее не предупреждали.

    Российская сторона уже назвала произошедшее актом агрессии, заверив, что без последствий это не останется. Ранее в  МИД РФ уже сообщали, что целью сообщений о якобы химатаке 7 апреля в городе Дума является нанесение ударов извне и оправдание террористов. В Минобороны РФ еще 13 марта предупреждали о подготовке провокации с использованием запрещенного оружия.

    Автор: Алексей Громов
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