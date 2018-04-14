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В Госдуме назвали удар по Сирии попыткой Вашингтона заявить о мировом доминировании США
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Косачев: Ударами по Сирии коалиция США пытается помешать миссии ОЗХО в Думе
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    В Госдуме назвали удар по Сирии попыткой Вашингтона заявить о мировом доминировании США

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    В Госдуме назвали удар по Сирии попыткой Вашингтона заявить о мировом доминировании США

    Москва, 14 апреля. Осуществленный США и их партнерами массированный ракетный удар по Сирии был нанесен с нарушением основополагающих принципов территориальной целостности и государственного суверенитета стран мира, считает депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. По его словам, ударом по Сирии США пытаются подкрепить свои претензии на статус доминирующей державы в однополярном мире.

    «Они исходят из того, о чем ранее многократно говорил Владимир Путин – мы живем в однополярном мире во главе с США, и все вокруг является провинцией империи. Это их мироустройство», — подчеркнул Федоров в интервью Федеральному агентству новостей.

    Депутат отметил, что в данных условиях самым важным вопросом для России является то, пострадали ли находящиеся в Сирии российские военнослужащие. Тот факт, что многие американские «Томагавки» были сбиты системами ПВО — очень хорошо, однако «считается только то, что они нанесли удар», объявил депутат.

    В Госдуме назвали удар по Сирии попыткой Вашингтона заявить о мировом доминировании США

    В создавшихся условиях, заявил Евгений Федоров, Сирия имела бы право нанести удар непосредственно по территории Соединенных Штатов.

    «Если Сирия ударит непосредственно по территории США, как это сделали Соединенные Штаты Америки, ровно с этого момента однополярный мир прекратит свое существование, — объявил глава бюджетного комитета Госдумы. — Сирийцы наверняка не били по территории США, но это было бы совершенно в соответствии с международным правом — ударить по территории государства, которое нанесло по тебе удар».

    Напомним, сегодня ночью силы США в Средиземном море вместе с союзниками — Великобританией и Францией — нанесли массированный удар по объектам в Сирии. Поводом для него стали заявления о «химической атаке» в городе Дума. При этом кроме видеозаписи, сделанной в местной больнице, не было представлено никаких доказательств факта применения химоружия. В Минобороны РФ объявили «химатаку в Думе» фейком, созданным, чтобы оправдать удар по Сирии. Президент США Дональд Трамп отдал приказ об ударе, не дожидаясь результатов работы прибывшей в Сирию комиссии ОЗХО.

    Корреспонденты Федерального агентства новостей наблюдали за ходом ракетных ударов в нескольких городах Сирии и сообщают, что значительная часть ракет была перехвачена силами ПВО — в Хомсе, например, не упала ни одна из примерно 150 запущенных по Сирии ракет, при этом ранения получили три мирных жителя.  

    В Госдуме назвали удар по Сирии попыткой Вашингтона заявить о мировом доминировании США

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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