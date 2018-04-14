Сирия: минимум шесть человек пострадали во время ракетной атаки США

Дамаск, 14 апреля. Источник в органах государственной безопасности Сирии сообщил, что минимум шесть мирных жителей получили ранения во время бомбардировки, начатой силами США, Франции и Великобритании в субботу.

«Удар трех стран по Хомсу пришелся по складу боеприпасов неподалеку от района Шин на западе провинции Хомс», — рассказал источник, добавив, что шесть мирных жителей были ранены осколками снарядов.

Отметим, что по Сирии было выпущено более 30 ракет, большинство атак было успешно отражено силами сирийской ПВО.

Как ранее сообщалось, в ночь на субботу Вооруженные силы Соединенных Штатов, Великобритании и Франции начали военную операцию на территории Сирии. По словам президента США Дональда Трампа, удары по Сирии стали ответом на предполагаемое использование сирийскими властями химического оружия.

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что американские военные не уведомляли российскую сторону о предстоящих ударах по Сирии.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что к постановочной химической атаке в сирийской Думе приложили руку зарубежные спецслужбы. Он также отметил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что это была постановка с целью провокации.