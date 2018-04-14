Генсек ООН выступил с заявлением о ракетном ударе коалиции по Сирии

Нью-Йорк, 14 апреля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на удары коалиции по Сирии. В своем официальном заявлении он призвал все страны проявлять сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации.

«Я призываю государства-члены ООН проявить сдержанность в этих опасных обстоятельствах и избежать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации и усугубить страдания народа Сирии», — подчеркнул глава всемирной организации.

Напомним, удары США, Британии и Франция по военным объектам в Сирии нанесли в ночь на субботу, 14 апреля. Известно, что в Хомсе ракеты поразили склады сирийской армии. Появились данные и о пострадавших мирных жителях. По различным данным, в Хомсе пострадали не менее шести мирных жителей.

О нанесении ударов по САР заявил лично американский президент Дональд Трамп. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.

Российская сторона назвала удары актом агрессии, заверив, что без последствий это не останется.