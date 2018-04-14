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Сенатор США раскритиковал Трампа за удар по Сирии без согласования с конгрессом
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    Сенатор США раскритиковал Трампа за удар по Сирии без согласования с конгрессом

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    Сенатор США раскритиковал Трампа за удар по Сирии без согласования с конгрессом

    Вашингтон, 14 апреля. Сенатор США Джефф Меркли раскритиковал президента страны Дональда Трампа за нанесение удара по Сирии без согласования с конгрессом. Он подчеркнул, что принимать решения о начале войны без американского народа нельзя.

    Об этом сенатор написал на своей странице в социальной сети Twitter.

    «Мы научились в Афганистане и Ираке опасностям, связанным с началом военных действий без четко артикулированных целей и стратегии выхода. Если президент хочет войны, американский народ и конгресс должны быть частью этого решения», — подчеркнул Меркли.

    Напомним, в настоящее время США совместно с Францией и Великобританией наносят удары по целям на территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Как передает корреспондент ФАН, в Хомсе все ракеты были перехвачены системой ПВО. 

    Об угрозе удара стало известно в начале недели. Москва подчеркивала, что доказательств «химатаки» нет, видеозапись, сделанная сирийскими «Белыми касками», — постановка, а обвинения Запада в адрес Дамаска являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР. 

    Сенатор США раскритиковал Трампа за удар по Сирии без согласования с конгрессом

    Автор: Василий Котов
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