Сенатор США раскритиковал Трампа за удар по Сирии без согласования с конгрессом

Вашингтон, 14 апреля. Сенатор США Джефф Меркли раскритиковал президента страны Дональда Трампа за нанесение удара по Сирии без согласования с конгрессом. Он подчеркнул, что принимать решения о начале войны без американского народа нельзя.

Об этом сенатор написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мы научились в Афганистане и Ираке опасностям, связанным с началом военных действий без четко артикулированных целей и стратегии выхода. Если президент хочет войны, американский народ и конгресс должны быть частью этого решения», — подчеркнул Меркли.

Напомним, в настоящее время США совместно с Францией и Великобританией наносят удары по целям на территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Как передает корреспондент ФАН, в Хомсе все ракеты были перехвачены системой ПВО.

Об угрозе удара стало известно в начале недели. Москва подчеркивала, что доказательств «химатаки» нет, видеозапись, сделанная сирийскими «Белыми касками», — постановка, а обвинения Запада в адрес Дамаска являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие на САР.