Удар Трампа по Сирии назвали незаконным в сенате США

Вашингтон, 14 апреля. Принятое президентом США Дональдом Трампом решение о нанесении ракетного удара по Сирии было незаконным, поскольку было выполнено без одобрение конгресса США. Такое заявление сделал член сената США от штата Вирджиния Тим Кейн.

По мнению Кейна, президент Соединенных Штатов должен быть решен права самолично принимать решения о проведении военных операций.

«Решение Трампа начать авиаудары против Сирии без одобрения конгресса незаконно. Мы должны прекратить давать президентам карт-бланш на ведение войны. Сегодня это Сирия, но что остановит его от того, чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?» — написал сенатор на своей странице Twitter.

Trump’s decision to launch airstrikes against Syria without Congress’s approval is illegal. We need to stop giving presidents a blank check to wage war. Today it’s Syria, but what’s going to stop him from bombing Iran or North Korea next? — Tim Kaine (@timkaine) April 14, 2018

Ранее оправдывая нанесение удара по Сирии без санкции конгресса США министр обороны Джеймс Мэттис сослался на вторую статью конституции США, которая предоставляет президенту право реагировать на «значительные угрозы США».

Сегодня ночью США нанесли массированный ракетный удар по целям в Сирии; поводом для него стали сообщения о якобы имевшей место атаке с использованием химического оружия в городе Дума, ответственность за которые Вашингтон возложил на официальный Дамаск. Минобороны РФ ранее заявляло, что «доказательство» химатаки в Думе — видеозапись, сделанная сирийскими «Белыми касками» — является грубой постановкой, сделанной по заказу Запада для того, чтобы оправдать военные действия против Сирии.