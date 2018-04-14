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Удар Трампа по Сирии назвали незаконным в сенате США
Новости Сирии
Удар Трампа по Сирии назвали незаконным в сенате США
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    Удар Трампа по Сирии назвали незаконным в сенате США

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    Удар Трампа по Сирии назвали незаконным в сенате США

    Вашингтон, 14 апреля. Принятое президентом США Дональдом Трампом решение о нанесении ракетного удара по Сирии было незаконным, поскольку было выполнено без одобрение конгресса США. Такое заявление сделал член сената США от штата Вирджиния Тим Кейн.

    По мнению Кейна, президент Соединенных Штатов должен быть решен права самолично принимать решения о проведении военных операций.

    «Решение Трампа начать авиаудары против Сирии без одобрения конгресса незаконно. Мы должны прекратить давать президентам карт-бланш на ведение войны. Сегодня это Сирия, но что остановит его от того, чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?» — написал сенатор на своей странице Twitter.

    Ранее оправдывая нанесение удара по Сирии без санкции конгресса США министр обороны Джеймс Мэттис сослался на вторую статью конституции США, которая предоставляет президенту право реагировать на «значительные угрозы США».

    Удар Трампа по Сирии назвали незаконным в сенате США

    Сегодня ночью США нанесли массированный ракетный удар по целям в Сирии; поводом для него стали сообщения о якобы имевшей место атаке с использованием химического оружия в городе Дума, ответственность за которые Вашингтон возложил на официальный Дамаск. Минобороны РФ ранее заявляло, что «доказательство» химатаки в Думе — видеозапись, сделанная сирийскими «Белыми касками» — является грубой постановкой, сделанной по заказу Запада для того, чтобы оправдать военные действия против Сирии.

    Автор: Валентин Меликов
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