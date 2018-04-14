Меню
Новости Сирии
Минобороны РФ уточнило данные о ракетном ударе коалиции по Сирии
Новости Сирии
Минобороны РФ уточнило данные о ракетном ударе коалиции по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Минобороны РФ уточнило данные о ракетном ударе коалиции по Сирии

    30

     

    Минобороны РФ уточнило данные о ракетном ударе коалиции по Сирии

    Москва, 14 апреля. Министерство обороны РФ уточнило данные об ударе коалиции по Сирии. 

    Как уточнили в ведомстве, самолеты и корабли Вооруженных сил США, Британии и Франции наносили удары по территории САР с 03.42 до 05.10 (по местному времени, совпадает с московским, — прим. ФАН).

    В США агрессию оправдывают ответом на якобы применение в Сирии химоружия в городе Дума. При этом сообщения о «химатаки» основаны на бездоказательных сообщениях оппозиционных официальному Дамаску СМИ. В МИД РФ и Минобороны РФ ранее уже объяснили, что цель этого информационного вброса была в нанесении ударов извне и выгораживании террористов. По данным сирийского агентства SANA, в результате удара в сирийском Хомсе пострадали не менее трех мирных жителей.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    США и коалиция нанесли удар по Сирии: подробности

    США и коалиция нанесли удар по Сирии: подробности

    5:47   14 Апреля 2018
    22739
    Удар США по Сирии: в Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк»

    Удар США по Сирии: в Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк»

    5:16   14 Апреля 2018
    10709
    США хотят большой настоящей войны: эксперт прокомментировал решение Трампа об ударе по Сирии

    США хотят большой настоящей войны: эксперт прокомментировал решение Трампа об ударе по Сирии

    4:51   14 Апреля 2018
    7734
    Сирия: сирийские системы ПВО отражают атаки США, Франции и Британии

    Сирия: сирийские системы ПВО отражают атаки США, Франции и Британии

    4:40   14 Апреля 2018
    9296