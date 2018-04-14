Минобороны РФ уточнило данные о ракетном ударе коалиции по Сирии

Москва, 14 апреля. Министерство обороны РФ уточнило данные об ударе коалиции по Сирии.

Как уточнили в ведомстве, самолеты и корабли Вооруженных сил США, Британии и Франции наносили удары по территории САР с 03.42 до 05.10 (по местному времени, совпадает с московским, — прим. ФАН).

В США агрессию оправдывают ответом на якобы применение в Сирии химоружия в городе Дума. При этом сообщения о «химатаки» основаны на бездоказательных сообщениях оппозиционных официальному Дамаску СМИ. В МИД РФ и Минобороны РФ ранее уже объяснили, что цель этого информационного вброса была в нанесении ударов извне и выгораживании террористов. По данным сирийского агентства SANA, в результате удара в сирийском Хомсе пострадали не менее трех мирных жителей.