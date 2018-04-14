Сирия: жители Дамаска собрались на площади, чтобы поддержать Асада и армию

Дамаск, 14 апреля. В центре Дамаска на площади Омейядов собрался стихийный митинг в поддержку действующего президента Сирии Башара Асада.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Мохамад Жарбуа с места событий сообщает, что жители сирийской столицы утром в субботу собрались на площади Омейядов в центре города, выкрикивая лозунги в поддержку армии и сирийского главы Башара Асада.

Несмотря на раннее утро, на площади уже собрались несколько десятков человек, размахивающих сирийскими флагами и выкрикивающих антиамериканские лозунги.

«Мы здесь, чтобы показать, что мы не боимся. Наша страна может противостоять агрессии, а народ за армию и президента», — заявил один из пришедших на митинг.

Напомним, что в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил о начале нанесения ударов по Сирии. В операции также задействованы силы Великобритании и Франции. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон подтвердили участие вооруженных сил их стран в ракетной атаке на Сирию.

По словам американского главы, операция стала ответом на предполагаемую химическую атаку со стороны президента Башара Асада в пригороде Дамаска Думе на прошлой неделе и будет продолжаться до тех пор, пока Дамаск не прекратит использование химического оружия.

Напомним, что ранее Минобороны РФ и МИД РФ заявили, что химическая атака была инсценировкой и провокацией со стороны западных спецслужб. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование в городе, но следов применения химоружия не обнаружили.

Как передают наши корреспонденты в Сирии, слаженно сработали сирийские средства ПВО, при отражении ракетной атаки коалиции США.

В результате ракетного удара по Хомсу пострадало всего три мирных жителя.