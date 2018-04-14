Удар коалиции по Сирии: пострадали не менее трех мирных жителей

Дамаск, 14 апреля. Не менее трех мирных жителей пострадали в результате ракетных ударов коалиции по военному объекту в сирийском Хомсе.

Данные об этом распространило агентство SANA. Ранее стало известно, что удар поразил склады сирийской армии в Хомсе.

Напомним, минувшей ночью США и их союзники нанесли удары по Сирии. Атака началась около 4 часов по московскому времени и завершилась примерно через час. Об ударах по Сирии заявил лично президент США Дональд Трамп

Американская сторона заявляет что удары наносились для предотвращения применения химического оружия, а также утверждает, что действия военных планировались таки образом, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

В России назвали атаку актом агрессии, заверив, что без последствий удары не останутся.