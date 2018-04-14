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Новости Сирии
Минобороны РФ следит за ударами коалиции по Сирии
Новости Сирии
Минобороны РФ уточнило данные о ракетном ударе коалиции по Сирии
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    Минобороны РФ следит за ударами коалиции по Сирии

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    Минобороны РФ следит за ударами коалиции по Сирии

    Москва, 14 апреля. Минобороны РФ следит за ракетными ударами по Сирии США, Британии и Франции. Ранее о решении предпринять агрессивные действия в ответ на якобы применение химического оружия правительственными войсками заявил президент США Дональд Трамп.

    «Минобороны РФ следит за поступающей из Сирии информацией о ракетных ударах, будет подготовлено соответствующее сообщение», — заявил РИА Новости источник в российском военном ведомстве.

    Нанесение ударов подтвердила позже и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции. Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил, что США и их союзники прекратили нанесение ударов по Сирии.Кроме того, он уточнил, что Россию об атаке заранее не предупреждали.

    Удар по территории САР сыграл на руку террористам.

    Автор: Алексей Громов
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