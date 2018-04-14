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Вооруженные силы США заявили, что не предупреждали Россию об ударе коалиции по Сирии
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    Вооруженные силы США заявили, что не предупреждали Россию об ударе коалиции по Сирии

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    Вооруженные силы США заявили, что не предупреждали Россию об ударе коалиции по Сирии

    Вашингтон, 14 апреля. Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россию не предупреждали заранее об ударах США, Великобритании и Франции по Сирии.»Мы не осуществляли какой-либо координации с россиянами относительно атак и не предупреждали их заранее», — отметил он.

    При этом Данфорж утверждает, что были задействованы обычные каналы для избежания конфликтов. По его словам, для ударов США специально избрали цели, чтобы" уменьшить риски того, что российские силы будут вовлечены".

    Генерал оговорился, что единственная коммуникация в связи с данной операцией перед тем, как цели были поражены, осуществлялась по обычным каналам по избежанию конфликтов в воздушном пространстве". Он также утверждает, российская сторона была уведомлена об использовании США и их союзниками воздушного пространства, однако это не предполагало «координации относительно целей или планирования».

    Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что целью ударов являлась инфраструктура, связанная с производством химического оружия.

    Напомним, что сообщения о якобы химатаке в Сирии никак не подтверждены и не имеют никаких доказательств. В Минобороны РФ напомнили, что о подготовке новой провокации стало известно еще 13 марта. Цель инсценировки заключалась в оправдании нанесении ударов извне и выгораживании террористов.

    Автор: Алексей Громов
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