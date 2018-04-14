Сирия: глава Пентагона заявил, что Асад не входил в список целей ракетного удара

Вашингтон, 14 апреля. Глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что президент Сирии Башар Асад не входил в список целей ракетного удара по САР.

В ходе экстренного брифинга глава Пентагона отметил, что целью наносимых ударов не было уничтожение сирийского главы.

По его словам, цели подбирались исключительно с тем, чтобы «ослабить способности сирийской военной машины создавать химические вооружения».

Ранее сообщалось, что в субботу Соединенные Штаты, Великобритания и Франция начали операцию в Сирии. По словам президента США Дональда Трампа, операция будет продолжена до тех пор, пока Дамаск не прекратит использование химического оружия.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что к постановочной химической атаке в сирийской Думе приложили руку зарубежные спецслужбы. По его словам, Россия располагает неопровержимыми данными о том, что это была постановка с целью провокации.