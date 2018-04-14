Удар коалиции по Сирии не затронул воздушное пространство Латакии, Тартуса и Алеппо

Дамаск, 14 апреля. Воздушное пространство Латакии, Тартуса и Алеппо не затронуто ударами коалиции США. Об этом сообщило сирийское национальное агентство САНА.

Уточняется, воздушное пространство Латакии, Тартуса и Алеппо и Хасеки не затронуто ударами западной коалиции по Сирии.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.

США наносят удары по целям, расположенным на территории Сирии. Авиудар был нанесен ракетами Tomahawk. Как сообщат корреспондент ФАН, все ракеты в Хомсе были перехвачены системой ПВО. Применение силы со стороны США сыграло на руку террористам.

Атаку оправдали якобы произошедшей в Думе химатакой. Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что участники постановочных съемок найдены и уже рассказали о том, как готовились кадры этой инсценировки.