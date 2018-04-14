Российские парламентарии продолжат свою работу в Сирии, несмотря на удары США — Госдума

Дамаск, 14 апреля. Российские парламентарии продолжат работать в Сирии, несмотря на удары США. Об этом в субботу заявил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

«Исключительная» нация напрасно думает, что способна испугать сирийский народ. Сирийцы будут защищать свою родину. В свою очередь мы продолжим работать по своей программе», — рассказал Саблин российским журналистам.

Напомним, что в ночь на субботу президент США Дональд Трамп распорядился нанести удар по Сирии. Удар был нанесен по нескольким объектам в провинции Хомс. Поводом для атаки послужило сообщение «Белых касок» о «химатаке» в сирийской Думе. В Минобороны РФ опровергли информацию о химатаке, а действия «касок» назвали провокацией. При этом в российском военном ведомстве уверены, что к этому причастна Великобритания.