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Российские парламентарии продолжат свою работу в Сирии, несмотря на удары США — Госдума
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Удар Трампа по Сирии назвали незаконным в сенате США
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    Российские парламентарии продолжат свою работу в Сирии, несмотря на удары США — Госдума

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    Российские парламентарии продолжат свою работу в Сирии, несмотря на удары США — Госдума

    Дамаск, 14 апреля. Российские парламентарии продолжат работать в Сирии, несмотря на удары США. Об этом в субботу заявил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

    «Исключительная» нация напрасно думает, что способна испугать сирийский народ. Сирийцы будут защищать свою родину. В свою очередь мы продолжим работать по своей программе», — рассказал Саблин российским журналистам.

    Напомним, что в ночь на субботу президент США Дональд Трамп распорядился нанести удар по Сирии. Удар был нанесен по нескольким объектам в провинции Хомс. Поводом для атаки послужило сообщение «Белых касок» о «химатаке» в сирийской Думе. В Минобороны РФ опровергли информацию о химатаке, а действия «касок» назвали провокацией. При этом в российском военном ведомстве уверены, что к этому причастна Великобритания.

    Российские парламентарии продолжат свою работу в Сирии, несмотря на удары США — Госдума

     

     

     

    Автор: Антон Соколов
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