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Сирия: сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции
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    Сирия: сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции

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    Сирия: сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции

    Дамаск, 14 апреля. Военный источник сообщил, что в ночь на субботу средства сирийской противовоздушной обороны перехватили более 20 ракет, выпущенных западной коалицией.

    «ПВО перехватило более 20 ракет», — заявил источник, отметив, что среди подтвержденных целей, по которым наносились удары, находятся исследовательский центр, командование гвардии, аэропорт, казармы сил особого назначения.

    По его словам, множество взрывов было слышно в Дамаске и провинции Хама.Сирия: сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции

    Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп объявил о нанесении ударов по Сирии. По словам американского главы, операция будет продолжаться до тех пор, пока Дамаск не прекратит использование химического оружия.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обладает доказательствами того, что химическая атака в Думе была постановкой западных спецслужб с целью провокации и оправдания возможных силовых действий.

    Автор: Ирина Новикова
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