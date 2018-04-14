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США запустили более 100 ракет по Сирии
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    США запустили более 100 ракет по Сирии

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    США запустили более 100 ракет по Сирии

    Вашингтон, 14 апреля. США запустили 100-120 ракет по территории Сирии в ночь на субботу, сообщает представитель министерства обороны США. По его словам, целью атаки были «объекты с химическим оружием» Сирии.

    Отметим, что сирийские власти неоднократно заявляли, что не располагают химическим оружием, поскольку весь химический арсенал был ранее вывезен и утилизирован под присмотром инспекторов ОЗХО.

    Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу распорядился нанести ракетный удар по Сирии. Удар был нанесен по провинции Хомс. Поводом послужило сообщение «Белых касок» о «химатаке», которая якобы произошла в городе Дума. Минобороны РФ назвало данную информацию провокацией, целью которой является оправдание военной агрессии против сирийских властей. В военном ведомстве также отметили, что к данной провокации имеет прямое отношение Великобритания.

    США запустили более 100 ракет по Сирии

    Автор: Антон Соколов
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