Дамаск, 14 апреля. Случайно или нет, но массированный ракетный удар коалиции США по Сирии произошел в ту же ночь, когда сирийская правительственная армия начала операцию против недобитых остатков террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) в провинции Дамаск.

Как сообщает военный корреспондент WarGonzo, операция САА против сил ИГИЛ1 стартовала в районах Аль-Кадам, Ярмук, Асуад и Хаджар, где до сих пор действуют относительно небольшие группы боевиков. Незадолго до ракетного удара США союзники САА начали бомбить последний оплот ИГ в провинции Дамаск. Этот оплот является последним препятствием для полномасштабного наступления сирийских войск на слабо контролируемый правительственными силами юг страны — где, в том числе, находится нелегально созданная США военная база «Ат-Танф». При этом ранее силы сирийской вооруженной оппозиции обстреляли военные аэродромы ВС Сирии в Восточном Каламуне — в том числе «Думейр», откуда, якобы, был нанесен удар по Восточной Гуте, открыто заявляя, что начнут военную операцию в регионе после удара США по Сирии.

Таким образом, ракетный удар США по Сирии оказал прямую помощь террористам ИГ1 и антиправительственным группировкам — ранее, напомним, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова предостерегала Вашингтон от агрессивной риторики в адрес Сирии, поскольку она будет воспринята террористами как ободрение и поддержка.

Напомним, поводом для военного удара США стало сообщение об атаке с использованием химоружия в городе Дума в Восточной Гуте — не дожидаясь результатов расследования прибывшей в Сирию комиссии ОЗХО президент Дональд Трамп возложил ответственность за «химатаку» на правительство Сирии в Дамаске и отдал приказ о ракетном ударе. Между тем, согласно заявлениям Минобороны РФ, видеозапись из Думы является постановкой, созданной «Белыми касками» для оправдания удара по Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.