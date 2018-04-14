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США нанесли удар по Сирии при начале операции САА против ИГ в провинции Дамаск
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    США нанесли удар по Сирии при начале операции САА против ИГ в провинции Дамаск

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    США нанесли удар по Сирии при начале операции САА против ИГ в провинции Дамаск

    Дамаск, 14 апреля. Случайно или нет, но массированный ракетный удар коалиции США по Сирии произошел в ту же ночь, когда сирийская правительственная армия начала операцию против недобитых остатков террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) в провинции Дамаск.

    Как сообщает военный корреспондент WarGonzo, операция САА против сил ИГИЛ1 стартовала в районах Аль-Кадам, Ярмук, Асуад и Хаджар, где до сих пор действуют относительно небольшие группы боевиков. Незадолго до ракетного удара США союзники САА начали бомбить последний оплот ИГ в провинции Дамаск. Этот оплот является последним препятствием для полномасштабного наступления сирийских войск на слабо контролируемый правительственными силами юг страны — где, в том числе, находится нелегально созданная США военная база «Ат-Танф». При этом ранее силы сирийской вооруженной оппозиции обстреляли военные аэродромы ВС Сирии в Восточном Каламуне — в том числе «Думейр», откуда, якобы, был нанесен удар по Восточной Гуте, открыто заявляя, что начнут военную операцию в регионе после удара США по Сирии.

    США нанесли удар по Сирии при начале операции САА против ИГ в провинции Дамаск

    Таким образом, ракетный удар США по Сирии оказал прямую помощь террористам ИГ1 и антиправительственным группировкам — ранее, напомним, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова предостерегала Вашингтон от агрессивной риторики в адрес Сирии, поскольку она будет воспринята террористами как ободрение и поддержка.

    Напомним, поводом для военного удара США стало сообщение об атаке с использованием химоружия в городе Дума в Восточной Гуте — не дожидаясь результатов расследования прибывшей в Сирию комиссии ОЗХО президент Дональд Трамп возложил ответственность за «химатаку» на правительство Сирии в Дамаске и отдал приказ о ракетном ударе. Между тем, согласно заявлениям Минобороны РФ, видеозапись из Думы является постановкой, созданной «Белыми касками» для оправдания удара по Сирии.

    США нанесли удар по Сирии при начале операции САА против ИГ в провинции Дамаск

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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