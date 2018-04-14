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Сирия: Данфорд заявил, что цели для ударов выбирались с учетом отсутствия военных РФ
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Удар Трампа по Сирии назвали незаконным в сенате США
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    Сирия: Данфорд заявил, что цели для ударов выбирались с учетом отсутствия военных РФ

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    Сирия: Данфорд заявил, что цели для ударов выбирались с учетом отсутствия военных РФ

    Вашингтон, 14 апреля. Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что при выборе целей в Сирии Вашингтон хотел избежать вовлечения российских военных.

    «Мы специально определили эти цели, чтобы минимизировать риск вовлечения российских сил», — сказал американский военный.

    Напомним, что в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил о совместной с Великобританией и Францией военной операции в Сирии. Сообщалось, что удары наносятся по целям, связанным с производством химического оружия.Сирия: Данфорд заявил, что цели для ударов выбирались с учетом отсутствия военных РФ

    О том, что 7 апреля в сирийской Думе было применено химическое оружие, заявили несколько сирийских неправительственных организаций. Минобороны и МИД РФ назвали это сообщение информационным вбросом. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование в городе, но следов применения химического оружия не обнаружили.

    Автор: Ирина Новикова
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