Сирия: Данфорд заявил, что цели для ударов выбирались с учетом отсутствия военных РФ

Вашингтон, 14 апреля. Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что при выборе целей в Сирии Вашингтон хотел избежать вовлечения российских военных.

«Мы специально определили эти цели, чтобы минимизировать риск вовлечения российских сил», — сказал американский военный.

Напомним, что в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил о совместной с Великобританией и Францией военной операции в Сирии. Сообщалось, что удары наносятся по целям, связанным с производством химического оружия.

О том, что 7 апреля в сирийской Думе было применено химическое оружие, заявили несколько сирийских неправительственных организаций. Минобороны и МИД РФ назвали это сообщение информационным вбросом. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование в городе, но следов применения химического оружия не обнаружили.