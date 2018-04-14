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Захарова отреагировала на удар коалиции по Сирии
Новости Сирии
Минобороны РФ уточнило данные о ракетном ударе коалиции по Сирии
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    Захарова отреагировала на удар коалиции по Сирии

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    Захарова отреагировала на удар коалиции по Сирии

    Москва, 14 апреля. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нанесение коалицией ударов по Сирии. Она с возмущением отметила, что это произошло тогда, когда раздираемая войной страна получила шанс на мирное будущее.

    «Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГИЛ1 (запрещена в России, — прим. ФАН), сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар», — пишет она на своей странице в Facebook.

    При этом дипломат подчеркнула, что за ударами стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Кроме того, Захарова напомнила, что Штаты всю свою уверенность в якобы «химатаке» в сирийской Думе основывают на публикациях СМИ и «сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации». В связи с этим она отметила, что свою ответственность за удар по Сирии должны понимать и все американские и западные СМИ.

    «15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ», — заключила спикер МИД РФ.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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