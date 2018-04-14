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Новости Сирии
Столтенберг: НАТО поддержала удар США, Великобритании и Франции по Сирии
Новости Сирии
Столтенберг: НАТО поддержала удар США, Великобритании и Франции по Сирии
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    Столтенберг: НАТО поддержала удар США, Великобритании и Франции по Сирии

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    Столтенберг: НАТО поддержала удар США, Великобритании и Франции по Сирии

    Брюссель, 14 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке альянса ударов США, Великобритании и Франции по Сирии. Об этом сообщается в его официальном заявлении.

    «Я поддерживаю действия, предпринятые США, Великобританией и Францией против химических предприятий», — подчеркнул Столтенберг.

     

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

    МИД России заявил, что предполагаемая химатака является информационным вбросом, цель которого выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

    В Генштабе ВС РФ еще 13 марта предупреждали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков накануне сообщил, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в сирийской Думе целиком является постановочным. Он отметил, что в настоящее время установлены и найдены участники данной инсценировки, и они уже рассказали, как проводилась постановочная съемка.

    Автор: Алексей Громов
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