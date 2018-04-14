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США завершили ракетный удар по Сирии
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    США завершили ракетный удар по Сирии

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    США завершили ракетный удар по Сирии

    Вашингтон, 14 апреля. США заявили о завершении ракетного удара по Сирии. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.

    «На данный момент удары завершены», — отметил он.

    При этом Данфорд подчеркнул, что новых планов по атаке на Сирию у Вашингтона пока нет. Эту информацию подтвердил министр обороны США Джеймс Мэттис.

    По его словам, дальнейшие шаги Пентагон будет предпринимать, исходя из разведданных, которые «трудно получить в Сирии». В то же время Мэттис подчеркнул, что президент США Дональд Трамп имеет полное право «защищать жизненно важные интересы» Соединенных Штатов, даже если речь идет об атаке на суверенное государство.

    В ночь на субботу Трамп распорядился нанести ракетный удар по Сирии. Поводом послужило сообщение «Белых касок» о якобы имевшей место «химатаке» в сирийской Думе. При этом ни Вашингтон, ни «каски» не предоставили доказательств. Минобороны РФ назвало это провокацией с целью оправдать военную агрессию США против Сирии.

    США завершили ракетный удар по Сирии

    Автор: Антон Соколов
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