Сирия: СМИ сообщили о разрывах снарядов на границе с Ливаном

Дамаск, 14 апреля. Местные источники сообщили, что в районах, прилегающих к границе между Сирией и Ливаном, слышны разрывы бомб.

В материале телеканала Sky News Arabia, говорится что в ночь на субботу звуки взрывов слышны на границе Сирии и Ливана.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил об отданном приказе о начале военной операции в Сирии. Военная операция проводится совместно силами Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Отмечалось, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, связанным с производством химического оружия.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что к постановочной химической атаке в сирийской Думе приложили руку зарубежные спецслужбы.

Позже источники сообщили, что мишенями ракетных ударов США и их союзников стали несколько армейских баз и научно-исследовательский центр.