США и коалиция нанесли удар по Сирии: подробности

Дамаск, Хомс, 14 апреля. США наносят удары по целям, расположенным на территории Сирии. О решении предпринять агрессивные действия в ответ на якобы применение химического оружия правительственными войсками заявил президент США Дональд Трамп.

Сообщается, что США используют ракеты Tomahawk. Помимо Вашингтона, в нанесении ударов по Дамаску и Хомсу принимают участие Франция и Великобритания. Как сообщает корреспондент ФАН, все ракеты в Хомсе были перехвачены системой ПВО.

В Сети появилась запись перехвата ракеты Tomahawk.

#Syria #SyriaStrike #SyriaStrikes THIS LITERALLY JUST HAPPENED LESS THEN 4 MINUTES AGO. Syrian Anti Air Craft Missile Flys By and INTERCEPTS A Rocket/Missile. pic.twitter.com/ler3VHuwXE — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) April 14, 2018

Трамп заявил, что удары будут наноситься по объектам, где, как считают в Вашингтоне, производится химоружие. Ранее в Москве предоставили доказательства того, что инцидент в Думе, где якобы произошла «химатака», был от начала и до конца срежиссированной Западом постановкой.

Взрывы были слышны в районе аэропорта и научно-исследовательского центра в Дамаске, передает корреспондент ФАН. Центр Дамаска не пострадал. Под удар попали Джарамана, Барзе, Думейр, пригороды сирийской столицы.

Реакция в США

У Белого дома собралась группа протестующих. Люди требуют немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии.

“Stop bombing Syria!” Say protestors outside the White House soon after Trump orders strike on Syria in responses to chemical attack last week. @wusa9 pic.twitter.com/2Xs4Ujq4Yy — Bria White (@BriaWhiteWUSA9) April 14, 2018

Пентагон пока не комментирует удар по Сирии, в Конгрессе США нет единого мнения относительно законности ударов по Сирийской Арабской Республике.

Реакция в России

Зампред комитета Госдумы Александр Шерин сравнил ситуацию в Сирии с бомбардировками Югославии со стороны НАТО.

«Это второй Белград, сегодня переломный момент, РФ получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия», — сказал Шерин в интервью РИА Новости.