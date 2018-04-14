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США и коалиция нанесли удар по Сирии: подробности
Новости Сирии
Столтенберг: НАТО поддержала удар США, Великобритании и Франции по Сирии
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    США и коалиция нанесли удар по Сирии: подробности

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    США и коалиция нанесли удар по Сирии: подробности

    Дамаск, Хомс, 14 апреля. США наносят удары по целям, расположенным на территории Сирии. О решении предпринять агрессивные действия в ответ на якобы применение химического оружия правительственными войсками заявил президент США Дональд Трамп.

    Сообщается, что США используют ракеты Tomahawk. Помимо Вашингтона, в нанесении ударов по Дамаску и Хомсу принимают участие Франция и Великобритания. Как сообщает корреспондент ФАН, все ракеты в Хомсе были перехвачены системой ПВО.

    В Сети появилась запись перехвата ракеты Tomahawk.

    Трамп заявил, что удары будут наноситься по объектам, где, как считают в Вашингтоне, производится химоружие. Ранее в Москве предоставили доказательства того, что инцидент в Думе, где якобы произошла «химатака», был от начала и до конца срежиссированной Западом постановкой.

    Взрывы были слышны в районе аэропорта и научно-исследовательского центра в Дамаске, передает корреспондент ФАН. Центр Дамаска не пострадал. Под удар попали Джарамана, Барзе, Думейр, пригороды сирийской столицы.

    США и коалиция нанесли удар по Сирии: подробности

    Реакция в США

    У Белого дома собралась группа протестующих. Люди требуют немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии.

    Пентагон пока не комментирует удар по Сирии, в Конгрессе США нет единого мнения относительно законности ударов по Сирийской Арабской Республике.

    Реакция в России

    Зампред комитета Госдумы Александр Шерин сравнил ситуацию в Сирии с бомбардировками Югославии со стороны НАТО.

    «Это второй Белград, сегодня переломный момент, РФ получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия», — сказал Шерин в интервью РИА Новости.

    Автор: Алексей Громов
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