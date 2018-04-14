Посольство РФ не располагает данными о пострадавших россиянах в Сирии

Москва, 14 апреля. Сведений о пострадавших россиянах в Сирии пока не поступало, сообщает посольство РФ в Дамаске.

«Пока нет никаких данных», — пояснили РИА Новости в диппредставительстве.

Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по территории Сирии. Поводом послужило сообщение «Белых касок» о «химатаке», которая якобы произошла в сирийской Думе.

При этом ни Вашингтон, ни «каски» не предоставили никаких доказательств того, что химическая атака действительно была, а Минобороны РФ назвало данное сообщение провокацией с целью оправдать военную агрессию США против законного правительства Сирии. По информации военного ведомства, «Белые каски» использовали постановочные съемки, при этом сообщается, что к данной провокации причастны власти Великобритании.