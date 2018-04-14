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Посольство РФ не располагает данными о пострадавших россиянах в Сирии
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    Посольство РФ не располагает данными о пострадавших россиянах в Сирии

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    Посольство РФ не располагает данными о пострадавших россиянах в Сирии

    Москва, 14 апреля. Сведений о пострадавших россиянах в Сирии пока не поступало, сообщает посольство РФ в Дамаске.

    «Пока нет никаких данных», — пояснили РИА Новости в диппредставительстве.

    Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по территории Сирии. Поводом послужило сообщение «Белых касок» о «химатаке», которая якобы произошла в сирийской Думе.

    При этом ни Вашингтон, ни «каски» не предоставили никаких доказательств того, что химическая атака действительно была, а Минобороны РФ назвало данное сообщение провокацией с целью оправдать военную агрессию США против законного правительства Сирии. По информации военного ведомства, «Белые каски» использовали постановочные съемки, при этом сообщается, что к данной провокации причастны власти Великобритании.

    Посольство РФ не располагает данными о пострадавших россиянах в Сирии

     

    Автор: Антон Соколов
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