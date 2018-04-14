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Корреспондент ФАН: все ракеты США в Хомсе перехватило ПВО
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    Корреспондент ФАН: все ракеты США в Хомсе перехватило ПВО

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    Корреспондент ФАН: все ракеты США в Хомсе перехватило ПВО

    Хомс, 14 апреля. Сирийским силам противовоздушной обороны в городе Хомс удалось перехватить все нацеленные на город ракеты США. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    Точное количество выпущенных по Хомсу ракет пока неизвестно, однако по данным ФАН, ни одна из них не достигла целей в городе. В качестве подтверждения корреспондент прислал фотографии из города.

    Корреспондент ФАН: все ракеты США в Хомсе перехватило ПВО

    Корреспондент ФАН: все ракеты США в Хомсе перехватило ПВО

    Корреспондент ФАН: все ракеты США в Хомсе перехватило ПВО

    Корреспондент ФАН: все ракеты США в Хомсе перехватило ПВО

    Как известно, сегодня ночью силы США, а также Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии с использованием крылатых ракет «Томагавк». Поводом для удара стала якобы произошедшая в городе Дума атака с использованием химического оружия — при этом Сирийский Красный Полумесяц не зафиксировал пострадавших от отравлений в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп отдал приказ об ударе по Сирии, не дожидаясь результатов расследования прибывшей в Восточную Гуту комиссии Организации по запрещению химического оружия.

    В Минобороны РФ назвали единственное доказательство «химатаки» — видеозапись, предоставленную сирийскими «Белыми касками» — постановкой и подделкой, которая потребовалась, чтобы оправдать применение силы против Сирии.

    Корреспондент ФАН: все ракеты США в Хомсе перехватило ПВО

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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