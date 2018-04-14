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Сирия: сирийские ВВС перебазировали часть авиации на базу Хмеймим — СМИ
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    Сирия: сирийские ВВС перебазировали часть авиации на базу Хмеймим — СМИ

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    Сирия: сирийские ВВС перебазировали часть авиации на базу Хмеймим — СМИ

    Дамаск, 14 апреля. Военно-воздушные силы Сирии перебазировали часть авиации на базу Хмеймим.

    Американский телеканал Fox News сообщает, что сирийские ВВС перед началом операции США, Франции и Великобритании, перебазировали ряд своих самолетов на базу Хмеймим под защиту российской ПВО.

    «В последние дни мы заметили, что сирийские ВВС перебазировались под защиту русских на российскую базу в провинции Латакия», — говорится в сообщении.Сирия: сирийские ВВС перебазировали часть авиации на базу Хмеймим — СМИ

    Напомним, что в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил о проведении военной операции в Сирии. Удары наносятся по объектам инфраструктуры, связанным с производством химического оружия. В операции также задействованы силы Великобритании и Франции.

    Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что к постановочной химической атаке в сирийской Думе приложили руку зарубежные спецслужбы.

    Автор: Ирина Новикова
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