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Появилось видео последствий удара США по Сирии
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    Появилось видео последствий удара США по Сирии

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    Появилось видео последствий удара США по Сирии

    Дамаск, 14 апреля. В Сети появилось видео последствий удара США по территории Сирии. На кадрах видно зарево пожара на месте, где была осуществлена бомбардировка.

    Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по Сирии. Удар был нанесен по двум объектам в провинции Хомс, как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Поводом послужило сообщение «Белых касок» о якобы состоявшейся «химатаке» в сирийской Думе. Минобороны РФ накануне заявило, что имеет доказательства спланированной провокации в Думе, за которой стояла Великобритания. В военном ведомстве подчеркнули, что целью провокации было создать предлог для осуществления военной агрессии против законного правительства Сирии. Врачи, работающие в сирийской Думе, подтвердили, что за все эти дни к ним не поступило ни одного пациента с симптомами химического отравления.


     

    Автор: Антон Соколов
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