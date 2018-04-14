Появилось видео последствий удара США по Сирии

Дамаск, 14 апреля. В Сети появилось видео последствий удара США по территории Сирии. На кадрах видно зарево пожара на месте, где была осуществлена бомбардировка.

Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по Сирии. Удар был нанесен по двум объектам в провинции Хомс, как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Поводом послужило сообщение «Белых касок» о якобы состоявшейся «химатаке» в сирийской Думе. Минобороны РФ накануне заявило, что имеет доказательства спланированной провокации в Думе, за которой стояла Великобритания. В военном ведомстве подчеркнули, что целью провокации было создать предлог для осуществления военной агрессии против законного правительства Сирии. Врачи, работающие в сирийской Думе, подтвердили, что за все эти дни к ним не поступило ни одного пациента с симптомами химического отравления.

Retweeted Hamosh (@Hamosh84):



First video after the first wave of attacks on the capital of #Syria #Damascus. Heavy smoke can be seen. pic.twitter.com/slicopRq16 — Sasha C. Airesse (@SashaCAiresse) April 14, 2018



