Меню
Новости Сирии
Удар США по Сирии: в Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк»
Новости Сирии
Столтенберг: НАТО поддержала удар США, Великобритании и Франции по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Удар США по Сирии: в Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк»

    2562

    Удар США по Сирии: в Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк»

    Дамаск, 14 апреля. В социальных сетях распространяется видеозапись успешного перехвата выпущенной по Сирии американской крылатой ракеты «Томагавк». 

    На видеозаписи видно, как яркая точка — противоракета сирийских ПВО — вылетает и поражает невидимую цель над ночным Дамаском.

    Напомним, в настоящее время силы Соединенных Штатов, Великобритании и Франции наносят ракетные удары по ряду объектов в Сирии. Поводом для начала военной операции коалиции США против Дамаска стала якобы имевшая место атака с использованием химического оружия в Восточной Гуте, ответственность за которую президент США Дональд Трамп возложил на официальный Дамаск. Соединенные Штаты нанесли удар, не дожидаясь выводов прибывшей в Сирию комиссии от Организации по запрещению химического оружия.

    В министерстве обороны РФ назвали "химатаку" в городе Дума провокацией, которая была предназначена для того, чтобы оправдать нападение на Сирию.

    Удар США по Сирии: в Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк»

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    США и коалиция нанесли удар по Сирии: подробности

    США и коалиция нанесли удар по Сирии: подробности

    5:47   14 Апреля 2018
    49
    Удар США по Сирии: в Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк»

    Удар США по Сирии: в Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк»

    5:16   14 Апреля 2018
    2562
    США хотят большой настоящей войны: эксперт прокомментировал решение Трампа об ударе по Сирии

    США хотят большой настоящей войны: эксперт прокомментировал решение Трампа об ударе по Сирии

    4:51   14 Апреля 2018
    2117
    Сирия: сирийские системы ПВО отражают атаки США, Франции и Британии

    Сирия: сирийские системы ПВО отражают атаки США, Франции и Британии

    4:40   14 Апреля 2018
    4086