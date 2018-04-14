Удар США по Сирии: в Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк»

Дамаск, 14 апреля. В социальных сетях распространяется видеозапись успешного перехвата выпущенной по Сирии американской крылатой ракеты «Томагавк».

На видеозаписи видно, как яркая точка — противоракета сирийских ПВО — вылетает и поражает невидимую цель над ночным Дамаском.

Напомним, в настоящее время силы Соединенных Штатов, Великобритании и Франции наносят ракетные удары по ряду объектов в Сирии. Поводом для начала военной операции коалиции США против Дамаска стала якобы имевшая место атака с использованием химического оружия в Восточной Гуте, ответственность за которую президент США Дональд Трамп возложил на официальный Дамаск. Соединенные Штаты нанесли удар, не дожидаясь выводов прибывшей в Сирию комиссии от Организации по запрещению химического оружия.

В министерстве обороны РФ назвали "химатаку" в городе Дума провокацией, которая была предназначена для того, чтобы оправдать нападение на Сирию.