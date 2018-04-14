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В Госдуме назвали Трампа вторым Гитлером после удара по Сирии
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    В Госдуме назвали Трампа вторым Гитлером после удара по Сирии

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    В Госдуме назвали Трампа вторым Гитлером после удара по Сирии

    Москва, 14 апреля. Президента США Дональда Трампа, который в субботу дал приказ нанести удар по Сирии, можно считать военным преступником наравне с Адольфом Гитлером.Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

    «Можно его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности, потому что, смотрите, он даже время подобрал, как Гитлер напал на Советский Союз», — пояснил Шерин агентству РИА Новости.

    Напомним, что ранее Трамп распорядился нанести удары с воздуха по Сирии. Поводом для атаки послужило сообщение «Белых касок» о «химатаке» в сирийской Думе. Минобороны РФ накануне заявило, что имеет доказательства того, что сообщения о «химатаке» являются изначально спланированной провокацией с целью оправдать военную агрессию против Сирии и что к ней имеет прямое отношение Великобритания, которую уже ранее обвиняли в финансировании боевиков под видом направления гуманитарной помощи.

    Автор: Алексей Громов
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